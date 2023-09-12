"Это весело": вандалы без причины разгромили остановку в ВКО

Остановку и дорожные знаки разгромили на востоке Казахстана. Материальный ущерб составил миллион тенге. Полицией установлены трое подозреваемых, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

8 сентября дежурная часть отдела полиции Серебрянска получила сообщение о том, что кто-то разгромил пять дорожных знаков и три металлические стенки автобусного павильона. Ущерб составил 1 млн тенге.

Полиция установила подозреваемых – молодых людей: братьев 26 и 18 лет, а также их знакомого 17 лет.

"Как рассказали злоумышленники, вечером 7 сентября они втроем возвращались домой, как вдруг старший начал пинать дорожный знак ногами. Посчитав, что это весело, 18-летний юноша поддержал своего брата, присоединившись к его занятию. В этот момент третий подозреваемый залез на столб и погнул рукой дорожный знак. Далее, проходя мимо автобусной остановки, братья ногами повредили их металлические стенки, а их друг в это время согнул трубу из-под знака, которая расположена напротив остановки", – говорится в публикации.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 202 УК РК.

Согласно части 1 данной статьи УК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается:

исправительными работами или штрафом в размере до 2 тысяч МРП (6,9 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

В январе в МВД рассказывали, что в Казахстане разработали законодательные поправки по ужесточению наказания за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества – они уже подписаны президентом.

Так, например, документом уточнена и конкретизирована диспозиция уголовной статьи о вандализме (статья 294 Уголовного кодекса), ее нормы приведены в соответствие с законом РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия".