Как будут наказывать за вандализм в Казахстане

Вандализм. Иллюстративное фото: pexels.com

И.о. начальника управления Комитета адмполиций МВД Азамат Куримбаев на брифинге в ведомстве рассказал, что грозит теперь казахстанцам за порчу чужого имущества, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Куримбаев отметил, что в последние годы в стране участились факты умышленного повреждения чужого имущества, в том числе предметов общего пользования граждан, когда разбивают зеркала или сжигают кнопки в лифте, наносят различные надписи и рисунки.

Спикер рассказал, как теперь будут наказывать казахстанцев за такие деяния.

Он напомнил, что МВД были разработаны законодательные поправки по ужесточению наказания за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества. Эти поправки уже подписаны президентом.

Документом, отметил Куримбаев, уточнена и конкретизирована диспозиция уголовной статьи о вандализме (статья 294 Уголовного кодекса), ее нормы приведены в соответствие с законом РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия".

"Также установлен нижний порог санкций за эти правонарушения. Теперь минимальная сумма штрафа составляет 172 тыс. тенге, или 50 МРП", - добавил он.

Кроме того, введена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в тех случаях, когда ущерб не превышает 200 МРП, или 690 тыс. тенге.

А в диспозицию административной статьи о мелком хулиганстве (ст. 434 КоАП) включены такие составы, как умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах, а также увеличены санкции за эти правонарушения.

С учетом новой редакции статьи 294 УК РК "Вандализм" приведена в соответствие статья 448 Кодекса "Об административных правонарушениях", касающаяся вандализма несовершеннолетними.

Ранее стало известно, что в Казахстане усилили ответственность за экологические правонарушения и вандализм. Соответствующие законы подписал недавно президент Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004614-kak-budut-nakazyvat-za-vandalizm-v-kazahstane/