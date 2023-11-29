Закрыла банкомат рукой: администратор магазина не позволила казахстанке перевести деньги мошенникам

Жительница Рудного едва не перевела мошенникам 680 тыс. тенге, которые она взяла в кредит под их давлением. Пенсионерку спасла работница магазина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД РК Polisia.kz, сама женщина в полиции рассказала, что в пятницу утром ей позвонил незнакомый мужчина. Он представился работником банка и заявил, что на имя пенсионерки пытаются оформить кредит. Незнакомец заверил, что для предотвращения операции нужны деньги, и запросил у женщины 2 млн тенге.

Женщина поначалу пыталась отказаться и говорила, что знает о мошеннических схемах. Она даже позвонила своей дочери и они вместе решили в будний день сходить в банк. Несмотря на все это, мошенникам удалось убедить пенсионерку взять на себя кредит.

"Они просили 2 млн, но так как я никогда раньше кредитов не оформляла, мне в банке одобрили только 680 тысяч тенге. С этой суммой мне сказали идти к одному из терминалов. Я начала закидывать купюры, так как мне диктовали по телефону, что и куда нажимать", – рассказывает женщина.

После четвертой купюры женщина привлекла внимание администратора магазина – девушка практически закрыла рукой купюроприемник, прервала связь с мошенниками и вызвала полицию. Уже в отделении женщина успокоилась, поблагодарила работников магазина и сотрудников полиции.

Накануне в АРРФР рассказали, что за 2022-2023 годы в Казахстане в ловушку кредитных мошенников попалось почти 8 тыс. заемщиков. Общая сумма ущерба составила 14,6 млрд тенге. 82% таких кредитов были оформлены через мобильные приложения банков под влиянием мошенников.

Эксперты предупреждают, что такие кредиты, несмотря на новый механизм списания мошеннических займов, не всегда получится "отменить", особенно если будет доказан факт получения средств заемщиком и последующий перевод денег мошенникам.

По данным агентства, с 2022 года банками были списаны мошеннические кредиты на сумму 111,9 млн тенге. С карточных и депозитных счетов клиентов было незаконно снято 6,1 млрд тенге, однако банками выплачено возмещение гражданам лишь на сумму 343 млн тенге.

Напомним также, что казахстанцы на добровольной основе могут отказаться от возможности оформления новых займов.