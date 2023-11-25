Казахстанских паломников обманули с визами: арестован руководитель турфирмы

Казахстанских паломников, которые хотели совершить хадж, обманули с визами. Организатора подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ходе следственно-оперативных мероприятий руководитель туристической компании ТОО "Zam Zam Qazaqstan" изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию, говорится в новостном Telegram-канале ведомства.

Стражи порядка установили факт создания сайта, схожего с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающего легальность выдаваемой паломникам визы на совершение Хаджа.

22 ноября с санкции суда подозреваемый был взят под стражу. Досудебное расследование продолжается. Иная информация, как отметили полицейские, не подлежит разглашению.

Отметим, что это не первый раз, когда турфирмы обманывают казахстанских паломников, мечтающих совершить хадж.

Ранее паломники из Шымкента сообщили, что не смогли вылететь в Мекку и Медину - десятки человек планировали посетить святые места, но рейсы откладывали, а после турфирма перестала выходить на связь.

Позже еще 10 алматинцев заявили, что заплатили компании от 500 тыс. тенге, но так и не улетели из страны.

В апреле прокуратура Шымкента сообщила, что в управление полиции Енбекшинского района с коллективным заявлением о мошенничестве обратились жители Шымкента о принятии мер в отношении директора туристического агентства Kausar Travel.

Вскоре директора данной турфирмы задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В июне этого года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил МВД наказать мошенников, обманувших казахстанских паломников.