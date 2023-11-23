Казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на 12 млн тенге, поймали в Латвии (видео)

Гражданина Казахстана, который подозревается в мошенничестве на 12 миллионов тенге, экстрадировали из Латвии, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщила Генпрокуратура, подозреваемого в мошенничестве казахстанца экстрадировали сегодня из Латвии. Операция проводилась сотрудниками ГП, Интерпола при содействии МИД РК.

"В 2016 году подозреваемый в группе лиц реализовал потерпевшему не принадлежащую им квартиру. Тем самым нанесли ущерб покупателю в размере 12 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск и в последующем задержан на территории Латвии", – говорится в сообщении в Telegram.

Его водворили в следственный изолятор Астаны.

За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщили в Генпрокуратуре.

В сентябре из Турции в Казахстан экстрадировали гражданина, подозреваемого в мошенничестве на 1 миллиард тенге. Он был в международном розыске 9 лет.

В октябре на родину из Украины вернули казахстанца, обвиняемого в руководстве финпирамидой LIDER. В этом же месяце в нашу страну экстрадировали из Швеции мужчину, который подозревался в попытке кражи 30 тыс. долларов США.

В ноябре в Казахстан вернулся предполагаемый организатор финансовой пирамиды Oceans Enterprise. Он скрывался в Турции.