Пытались похитить 30 тыс. долларов: подозреваемого экстрадировали из Швеции в Казахстан

Правоохранители экстрадировали из Швеции в Казахстан подозреваемого в покушении на мошенничество. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным ведомства, в августе 2019 года в Алматы, группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, пыталась похитить его денежные средства в размере 30 000 долларов США.

"После предотвращения их действий Комитетом национальной безопасности, подозреваемому удалось скрыться, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск", – отметили представители ГП.

Отмечается, что позже по запросу казахстанской стороны он был задержан в Стокгольме правоохранительными органами Королевства Швеции.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел разыскиваемый доставлен в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны", – добавили правоохранители.

Сейчас подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также напомним, 12 октября сообщалось о том, что казахстанца, подозреваемого в руководстве финпирамидой LIDER, экстрадировали из Украины.

Кроме того, в конце сентября из Турции в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллиард тенге.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.