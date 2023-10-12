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Казахстанца, подозреваемого в руководстве финпирамидой LIDER, экстрадировали из Украины

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Подозреваемый
Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/GenPr

Гражданин Казахстана, подозреваемый в руководстве финпирамидой LIDER, экстрадирован из Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, офисом Генпрокурора Украины удовлетворен запрос Генпрокуратуры РК о выдаче гражданина, разыскиваемого по подозрению в руководстве финансовой пирамиды LIDER.

По информации Генпрокуратуры РК, мужчину подозревают в руководстве и организации незаконной схемы привлечения денежных вкладов граждан в лжепроекты в целях хищения чужого имущества с 2017 по 2019 год.

Отмечается, что более 240 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге.

"После совершения преступлений он скрылся от органов уголовного преследования и объявлен в международный розыск.

В августе 2023 года подозреваемый задержан правоохранительными органами Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудниками Генпрокуратуры, Интерпола МВД, при содействии МИДа РК подозреваемый был экстрадирован из Украины для привлечения к уголовной ответственности.

В данное время задержанный водворен в следственный изолятор столицы.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что за совершение вышеуказанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее подозреваемую в организации и руководстве финансовой пирамидой экстрадировали из Украины в Казахстан. Женщина находилась в международном розыске.

"Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 годов обманным путем, обещая содействие в приобретении жилья, присвоила денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге.

После совершения преступления гражданка К. скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", – рассказали в Генпрокуратуре.

Добавим, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040731-kazahstantsa-podozrevaemogo-v-rukovodstve-finpiramidy-ekstradirovali-iz-ukrainy/

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