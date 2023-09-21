Числился в международном розыске 9 лет: казахстанца экстрадировали из Турции (видео)

Из Турции в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллиард тенге, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.

Как рассказали в надзорном органе, мужчина числился в международном розыске с 2014 года.

"Указанный гражданин подозревается в хищении денежных средств строительных компаний на общую сумму около 1 млрд тенге. Данные средства были предназначены для строительства объектов социального назначения, среди которых была больница", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина водворен в следственный изолятор города Астаны. Ему грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Данный результат достигнут благодаря высокому уровню сотрудничества между нашими государствами в уголовно-правовой сфере, а также целенаправленной работе Генеральной прокуратуры с компетентными органами Турции", – отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана рассказывали, как в стране ведется розыск подозреваемых.

По данным надзорного органа, с начала 2023 года из объявленных в розыск 684 лиц было задержано 473 гражданина – это 70%. При этом из России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстана, Узбекистана и Украины в страну возвращено 95 граждан.

Отметим также, что на сайте Генпрокуратуры сообщается, что на сегодня Казахстан сотрудничает с 34 странами в уголовно-правовой сфере. С этими государствами заключены договоры:

о правовой помощи по уголовным делам;

о выдаче разыскиваемых лиц;

о передаче осужденных лиц.

В январе сообщалось, что на рассмотрении в парламенте находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц с Узбекистаном.

В 2022 году иностранными государствами было удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц.

Как указано в Большом юридическом словаре, экстрадиция – это выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. При этом согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.

Добавим также, в начале марта сообщалось, что в казахстанские законы внесут изменения, чтобы иностранцев не могли принудительно выслать в страну, где им грозят гонения.