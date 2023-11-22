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30 лет независимости Казахстана

Объявленного в розыск казахстанца задержали в Грузии

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Задержанного мужчину в наручниках ведут полицейские
Задержанный. Иллюстративное фото: Matthew Horwood / Getty Images

В Грузии задержали гражданина Казахстана, который числится в розыске с 2020 года - его подозревают в создании и руководстве финпирамидой, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК, задержанный правоохранительными органами Грузии мужчина обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Потерпевшими по этому уголовному делу проходят более 600 человек, а общий ущерб оценивается в 3,6 млрд тенге.

"В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции", - добавили в надзорном органе.

Напомним, ранее из Турции экстрадировали 52-летнего казахстанца, объявленного в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в незаконном культивировании и хранении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта.

В конце октября сообщалось, что из Швеции экстрадирован казахстанец, которого подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, еще в 2019 году он вместе с подельниками, представляясь сотрудником органов нацбезопасности, пытался похитить у бизнесмена 30 тыс. долларов.

А в начале месяца Генпрокурора Украины удовлетворила запрос Казахстана о выдаче гражданина РК, подозреваемого в руководстве финансовой пирамиды LIDER. Ущерб по этому делу составил 1,2 млрд тенге.

Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана рассказывали, как в стране ведется розыск подозреваемых.

По данным надзорного органа, с начала 2023 года из объявленных в розыск 684 лиц было задержано 473 гражданина – это 70%. При этом из России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстана, Узбекистана и Украины в страну возвращено 95 граждан.

На сайте Генпрокуратуры сообщается, что на сегодня Казахстан сотрудничает с 34 странами в уголовно-правовой сфере. С этими государствами заключены договоры:

  • о правовой помощи по уголовным делам;
  • о выдаче разыскиваемых лиц;  
  • о передаче осужденных лиц.

Как указано в Большом юридическом словаре, экстрадиция – это выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. При этом согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.

Добавим также, в начале марта сообщалось, что в казахстанские законы внесут изменения, чтобы иностранцев не могли принудительно выслать в страну, где им грозят гонения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046979-kazahstantsa-zaderzhali-v-gruzii/

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