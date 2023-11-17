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30 лет независимости Казахстана

Казахстанца экстрадировали из Турции

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Казахстанец, экстрадированный из Турции
Казахстанец. Фото: polisia.kz

Казахстанца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта, экстрадировали из Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, по запросу НЦБ Интерпола МВД РК на территории Турции задержан 52-летний казахстанец, объявленный ДП Западно-Казахстанской области в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

Фигурант разыскивался по подозрению в культивации 96 кустов марихуаны общим весом 18 кг, а также их хранении с целью дальнейшего сбыта на территории Уральска.

Властями Турции правонарушитель депортирован в Астану, где по прибытии помещен под стражу.

Наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков в Казахстане

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046253-kazahstantsa-ekstradirovali-iz-turtsii/

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