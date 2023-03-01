Запрет на высылку беженцев в страны, где им грозят гонения, введут в Казахстане

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В казахстанские законы внесут изменения, чтобы иностранцев не могли принудительно выслать в страну, где им грозят гонения, сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РК.

Офис уполномоченного по правам человека проанализировал соблюдение международных обязательств в части международного принципа "невысылки" ("non-refoulement").

"Казахстан в разные годы присоединился к конвенциям о статусе беженцев и против пыток.

Эти международные договоры запрещают высылать, возвращать или выдавать иностранцев и лиц без гражданства в страны, где им угрожают пытки или опасность по признакам их расы, религии, политических убеждений и так далее", – объяснили в пресс-службе омбудсмена.

Подчеркивается, что сейчас в казахстанском законодательстве данный принцип имплементирован только в УПК – он запрещает экстрадицию лиц, которые могут быть подвергнуты вышеперечисленным угрозам.

"Однако, иностранцы или лица без гражданства все еще могут быть высланы за пределы государства в качестве наказаний за совершение уголовных или административных правонарушений, а также по решениям гражданских судов", – заявили специалисты.

Для решения этой проблемы омбудсменом были направлены рекомендации Министерству юстиции о внесении поправок в УК, КоАП, ГПК, а также в Закон "О правовом положении иностранцев" для гармонизации национального законодательства со взятыми международными обязательствами.

Отмечается, что Минюст подержал эту инициативу. Предложенные поправки будут внесены в ходе законопроектных работ.

С такими поправками согласились и представители Генпрокуратуры.

"Важно отметить, что рассматриваемый принцип не возбраняет сам факт высылки за пределы Казахстана. Речь идет лишь о запрете на выдворение человека только в то государство, где он может столкнуться с несправедливыми гонениями, то есть принудительное отправление в третью, безопасную, страну допускается", – добавили представители Офиса уполномоченного по правам человека в РК.

Добавим, что институт уполномоченного по правам человека в Казахстане призван защищать права человека от посягательств государственных должностных лиц, обеспечивать развитие законодательства и правоприменительной практики, разрабатывать и внедрять просветительские программы. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Вся его деятельность строится в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан по ратифицированным конвенциям ООН и со ссылкой на мировую практику работы подобных учреждений.

Омбудсмен также тесно сотрудничает с неправительственными организациями, средствами массовой информации и международными организациями. Принципами работы омбудсмена являются гласность, объективность и беспристрастность.

Кстати, как объясняется на официальном сайте ООН, "омбудсмен" — это шведский термин, означающий "представитель народа". Шведский парламентский омбудсмен был учрежден в 1809 году и служил "ухом народа", но с тех пор у функции омбудсмена появилось множество различных форм и целей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011324-zapret-na-vysylku-bezhentsev-v-strany-gde-im-grozyat-goneniya-vvedut-v-kazahstane/