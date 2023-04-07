Сколько человек объявлено в розыск в Казахстане, рассказали в Генпрокуратуре

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Генпрокуратуре рассказали, как ведется розыск подозреваемых. Из граждан, объявленных в розыск с начала года, уже задержано 473, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в результате совместной работы правоохранительных органов количество разыскиваемых за последние 3 года снизилось с 5 до 2,5 тысяч, то есть в два раза.

По данным Генеральной прокуратуры, с начала 2023 года из объявленных в розыск 684 лиц было задержано 473 гражданина – это 70%.

При этом из России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстана, Узбекистана и Украины на сегодняшний день в страну возвращено 95 граждан.

"Это стало возможным в результате скоординированной деятельности органов уголовного преследования, ежедневного мониторинга розыскных баз данных и организации встречных прокурорских проверок, а также тесного взаимодействия с международными партнерами.

Помимо комплекса организационных и правовых мер, для поимки преступников активно внедряются цифровые технологии. Разработан отечественный алгоритм распознавания лиц, с помощью которого уже установлены более 20 подозреваемых", – добавили в ведомстве.

Как указано в Большом юридическом словаре, экстрадиция – это выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности.

"Современные конституции и законы, как правило, безоговорочно запрещают выдачу своих граждан иностранному государству. Выдача иностранных граждан и лиц без гражданства допускается обычно только в случаях, предусмотренных международным договором, связывающим соответствующие государства", – отмечают эксперты.

При этом согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.

Напомним, в начале марта сообщалось, что в казахстанские законы внесут изменения, чтобы иностранцев не могли принудительно выслать в страну, где им грозят гонения.

В целом же на сегодняшний день разыскиваются:

284 человека – за совершение особо тяжких преступлений;

преступлений; 1553 человека – за совершение тяжких преступлений;

преступлений; 574 человека – за совершение преступлений средней и небольшой тяжести.

Добавим, что согласно статье 11 УК РК преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РК, не превышает 2 лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РК, не превышает 5 лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РК, не превышает 5 лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РК, не превышает 12 лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 12 лет или пожизненного лишения свободы.

Тем не менее, как отметили в ГП, есть необходимость увеличения штатной численности сотрудников полиции, задействованных в поимке преступников на территории иностранных государств, а также взыскания с разыскиваемых лиц процессуальных издержек.

В целом, работа по розыску и поимке преступников продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015891-skolko-chelovek-obyavleno-v-rozysk-v-kazahstane-rasskazali-v-genprokurature/