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"Кто-то обязательно что-то видел": Закиева высказалась об убийстве 7-летней девочки в Экибастузе

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Динара Закиева
Динара Закиева. Фото: Facebook / Dinara Zakiyeva

Детский омбудсмен Динара Закиева обратилась к казахстанцам на фоне гибели 7-летней девочки в Экибастузе – в убийстве подозреваются мать ребенка и ее знакомый, передает NUR.KZ.

Пост Динара Закиева опубликовала на своей странице в Instagram.

По ее словам, в этом году в насильственной смертью в стране погибло 25 детей, 6 из которых – от рук близких им людей.

"Сегодня (пост был опубликован 19 ноября 2023 года – прим. ред.) нашли погибшую 7-летнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД.

Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями.

В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д.", – подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что не допустить такие последствия можно, проявляя участие.

"Если Вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера "111" или "102". Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь", – призвала она.

Во-вторых, по ее словам, очень важны законодательные изменения, которые по поручению президента предусмотрены в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей.

"Об изменениях я писала ранее. Одной из важнейших поправок, которую подержали, является уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенные в отношении детей. Ведь обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия.

Исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей, инфраструктура помощи семьям, профилактика и т.д. 109 поправок на данный момент", – сообщила Динара Закиева.

Также была создана Социальная лаборатория для выработки дальнейших решений совместно со всеми НПО.

"В-третьих, нужны кадры. Принимая законы, мы должны обеспечивать их исполнение. Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тыс. детей. Необходимо – 1 сотрудник на 5 тыс. детского населения. Решением этого вопроса мы занимаемся с МП (Минпросвещения – прим. ред.).

Большой поддержкой является внимание, которое лично президент уделяет проблеме насилия, нарушения прав детей. Только за этот год со дня вступления в должность главы государства были приняты вышеперечисленные и другие важные шаги для защиты детей. Работа продолжается", – добавила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане.

Напомним, 17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя девочка.

В полиции сообщили, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Малышку искали сотни людей волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет "Казавиаспаса".

Однако вчера стало известно, что пропавшую девочку нашли мертвой. Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

  • двух или более лиц;
  • лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
  • лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  • женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  • совершенное с особой жестокостью;
  • совершенное способом, опасным для жизни других людей;
  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
  • из хулиганских побуждений;
  • совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
  • совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
  • совершенное неоднократно;
  • заведомо несовершеннолетнего лица;
  • совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046656-kto-to-obyazatelno-chto-to-videl-zakieva-vyskazalas-ob-ubiystve-7-letney-devochki-v-ekibastuze/

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