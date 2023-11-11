Экс-акима Атырау отправили в СИЗО

9 ноября в рамках уголовного дела по факту незаконного распределения земельных участков был задержан экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев. Сегодня стало известно, что его отправили в СИЗО, передает NUR.KZ.

"Постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 11.11.2023 года в отношении Уразбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Атырауского областного суда.

Напомним, ранее появилась информация о задержании бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева. Отмечалось, что произошло это в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц городского акимата по факту незаконного распределения земельных участков.

Позже в прокуратуре Атырауской области поделились подробностями уголовного дела.

"Установлено, что в период с 2020 по 2022 годы должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.) под индивидуальное жилищное строительство.

9 ноября 2023 года в рамках расследования по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.190 УК РК, задержан экс-аким Атырау Уразбаев. Он водворен в ИВС УП Атырау", - рассказали в ведомстве.

Пост акима города Кайрат Уразбаев занимал с 2020 по 2022 годы.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения его должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.