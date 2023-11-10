Появились подробности задержания экс-акима Атырау

Стали известны подробности задержания бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева. Его подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

В надзорном органе пояснили, что в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по признакам мошенничества.

"Установлено, что в период с 2020 по 2022 годы должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.) под индивидуальное жилищное строительство.

9 ноября 2023 года в рамках расследования по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.190 УК РК, задержан экс-аким Атырау Уразбаев. Он водворен в ИВС УП Атырау", - рассказали в прокуратуре Атырауской области.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева. Отмечалось, что произошло это в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц городского акимата по факту незаконного распределения земельных участков.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения его должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.