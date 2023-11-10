Задержан бывший аким Атырау

9 ноября в рамках уголовного дела по факту незаконного распределения земельных участков задержан аким Атырау Кайрат Уразбаев. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что прокуратурой Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.

"9 ноября в рамках данного дела задержан экс-аким города Атырау Уразбаев. В силу требований статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", - отметили в надзорном органе.

Карьерный путь Кайрата Уразбаева начался в 1979 году. Тогда он получил должность оператора в комплексной экспедиции "Мангышлакнефтегазразведка".

Затем поступил на обучение в Казанский химико-технологический институт имени Кирова, где получил диплом по специальности "химическая технология переработки нефти". После того, как он стал дипломированным специалистом, по направлению получил работу в Гурьевском НПЗ, который позднее был переименован в Атырауский НПЗ.

За годы работы на предприятии Уразбаев сумел с должности оператора подняться до поста генерального директора. Долгое время он занимал пост первого заместителя гендиректора.

Также в разные годы работал заместителем директора департамента и директором департамента в АОЗТ "Лукойл АНПЗ", НК "КазахОйл", НК "КазМунайГаз".

В 2018 году стал первым заместителем председателя правления в ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".

В 2020 году стал акимом Атырау, а в январе 2022 года был освобожден от занимаемой должности.

Напомним, ранее в прокуратуре Атырауской области сообщили, что арестованы бывшие руководители отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима Атырау. По информации ведомства, должностных лиц заподозрили в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Данный факт был зарегистрирован по п.2 ч.4 ст.190 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. Было начато досудебное расследование.