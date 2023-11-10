Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Задержан бывший аким Атырау

Опубликовано:

Кайрат Уразбаев
Кайрат Уразбаев. Фото: gov.kz

9 ноября в рамках уголовного дела по факту незаконного распределения земельных участков задержан аким Атырау Кайрат Уразбаев. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что прокуратурой Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.

"9 ноября в рамках данного дела задержан экс-аким города Атырау Уразбаев. В силу требований статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", - отметили в надзорном органе.

Карьерный путь Кайрата Уразбаева начался в 1979 году. Тогда он получил должность оператора в комплексной экспедиции "Мангышлакнефтегазразведка".

Затем поступил на обучение в Казанский химико-технологический институт имени Кирова, где получил диплом по специальности "химическая технология переработки нефти". После того, как он стал дипломированным специалистом, по направлению получил работу в Гурьевском НПЗ, который позднее был переименован в Атырауский НПЗ.

За годы работы на предприятии Уразбаев сумел с должности оператора подняться до поста генерального директора. Долгое время он занимал пост первого заместителя гендиректора.

Также в разные годы работал заместителем директора департамента и директором департамента в АОЗТ "Лукойл АНПЗ", НК "КазахОйл", НК "КазМунайГаз".

В 2018 году стал первым заместителем председателя правления в ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".

В 2020 году стал акимом Атырау, а в январе 2022 года был освобожден от занимаемой должности.

Напомним, ранее в прокуратуре Атырауской области сообщили, что арестованы бывшие руководители отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима Атырау. По информации ведомства, должностных лиц заподозрили в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Данный факт был зарегистрирован по п.2 ч.4 ст.190 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. Было начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045118-zaderzhan-byvshiy-akim-atyrau/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.