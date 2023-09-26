Появились подробности задержания чиновников акимата Атырау

Подробности задержания экс-руководителей отдела земельных отношений и отдела архитектуры, а также действующего главы юридического отдела аппарата акима Атырау озвучили в прокуратуре региона, передает AtyrauPress.

Как сообщили в ведомстве, их обвиняют в выдаче участков под ИЖС в рекреационной зоне, где возведение жилых домов запрещено.

"Все земельные наделы, выданные бывшими чиновниками, арестованы. Ущерб государству составил свыше одного миллиарда тенге. Под стражу взяты двое подозреваемых, третьего поместили под домашний арест", - уточнили в надзорном органе.

Напомним, ранее в прокуратуре Атырауской области сообщили, что арестованы бывшие руководители отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима Атырау.

По информации ведомства, должностных лиц подозревают в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Данный факт был зарегистрирован по п.2 ч.4 ст.190 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. Проводится досудебное расследование.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если оно совершено должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.