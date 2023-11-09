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Экс-акима Кентау вернули в колонию после апелляции

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Даурен Махажанов
Даурен Махажанов. Фото: официальный сайт акимата города Кентау

Вышедшего на свободу экс-акима Кентау Махажанова снова отправили в колонию - апелляционная инстанция отменила постановление о замене наказания на более мягкое, передает NUR.KZ со ссылкой на облсуд.

На официальной странице Алматинского областного суда в Facebook сообщается, что экс-аким Кентау доставлен в РГУ "Учреждение №64" КУИС МВД РК для дальнейшего отбывания наказания.

Подчеркивается, что апелляционная инстанция Алматинского областного суда отменила ранее вынесенное постановление суда города Қонаев о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Дело Даурена Махажанова

Акима Кентау задержали в феврале 2022 года. Его обвинили в том, что он через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98,5 тыс. долларов США от директора ТОО, занимающегося в рамках ГЧП ремонтом автодорог. Расследование проводилось Антикоррупционной службой по городу Алматы. Подозреваемого с санкции суда заключили под стражу.

В июле того же года Даурену Махажанову вынесли приговор. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

"Судом установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения он привлек своих знакомых, которые были задержаны при получении денег", - указывали тогда в суде.

По делу проходили еще два человека. Их осудили за посредничестве во взяточничестве. Одному был назначен год лишения свободы, другому - 1,5 года.

Не согласившись с приговором, Даурен Махажанов подал апелляцию, но решение было оставлено без изменений.

Недавно в Сети появилась информация о том, что осужденный год назад на 10 лет лишения свободы экс-аким Кентау Даурен Махажанов вышел из колонии. Ее подтвердили в ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044999-eks-akima-kentau-vernuli-v-koloniyu-posle-apellyatsii/

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