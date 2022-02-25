По подозрению в получении взятки задержан аким Кентау

Даурен Махажанов. Фото: официальный сайт акимата города Кентау

Аким города Кентау Туркестанской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в официальном Тelegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении акима города Кентау Туркестанской области М. Д. (Даурена Махажанова – прим. ред.) по факту получения взятки в особо крупном размере", – сообщили в Антикоре.

По версии, представленной ведомством, 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц подозреваемый получил взятку в сумме 98,5 тыс долларов США (около 42,5 млн тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках ГЧП ремонтом автодорог.

В настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу.

"Досудебное расследование продолжается", – добавили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958054-po-podozreniyu-v-poluchenii-vzyatki-zaderzhan-akim-kentau/