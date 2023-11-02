Осужденный год назад на 10 лет лишения свободы экс-аким Кентау вышел из колонии

В Сети появилась информация о том, что осужденный год назад на 10 лет лишения свободы экс-аким Кентау Даурен Махажанов вышел из колонии. Ее подтвердили в ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу, передает NUR.KZ.

Информация была опубликована в Telegram-канале Kozachkov_offside. Отмечается, что осужденный летом 2022 года за получение взятки на 10 лет лишения свободы бывший аким Кентау Даурен Махажанов уже вышел из колонии, фактически отбыв чуть больше года от назначенного срока.

Указывается, что произошло это после того, как в Верховном суде по протесту Генеральной прокуратуры его деяния были переквалифицированы на мошенничество, поскольку, по мнению надзорного органа, чиновник не получил взятку от потерпевшего, а обманул его.

Срок осужденному снизили с 10 до 5 лет лишения свободы и перевели его в колонию общего режима, за счет чего произошел пересчет отбытого наказания.

"После этого Махажанов обратился в суд с просьбой о замене наказания - у нас есть такая опция в законодательстве. Если отсидел треть, то можно уйти на штраф. Суд города Қонаев посчитал, что бывший аким свое уже отмотал, поэтому удовлетворил его ходатайство. На свободу, как сообщают источники, экс-чиновник вышел в сентябре этого года", - говорится в публикации.

В ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что Даурен Махажанов вышел из колонии.

"8 сентября текущего года на основании постановления Капшагайского городского суда о замене наказания в виде лишения свободы на штраф осужденный Даурен Махажанов убыл из учреждения №57 в поселке Заречный", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Дело Даурена Махажанова

Акима Кентау задержали в феврале 2022 года. Его обвинили в том, что он через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98,5 тыс. долларов США от директора ТОО, занимающегося в рамках ГЧП ремонтом автодорог. Расследование проводилось Антикоррупционной службой по городу Алматы. Подозреваемого с санкции суда заключили под стражу.

В июле того же года Даурену Махажанову вынесли приговор. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

"Судом установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения он привлек своих знакомых, которые были задержаны при получении денег", - указывали тогда в суде.

По делу проходили еще два человека. Их осудили за посредничестве во взяточничестве. Одному был назначен год лишения свободы, другому - 1,5 года.

Не согласившись с приговором, Даурен Махажанов подал апелляцию, но решение было оставлено без изменений.