Жители ЗКО отдали более 500 млн тенге и остались ни с чем

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области сообщили, что в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении Chia Tai Pharmaceutical по факту создания финансовой пирамиды, передает "Мой город".

По информации ведомства, компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. Здесь привлекали деньги вкладчиков без использования на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Сумма ущерба на сегодня составляет более 541 млн тенге.

"По делу проводится комплекс мер, создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Департамента экономических расследований по ЗКО и органов внутренних дел", - пояснили в ведомстве.

Всех, кто пострадал от Chia Tai Pharmaceutical, попросили обращаться по адресу: Уральск, улица Кариммулина, 2/2, либо по телефону: 8 (7112) 53-84-23.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане действовала другая пирамида с похожим названием - Chia Tai Tianqing. Как рассказали в АФМ, расследуются 17 уголовных дел. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге.

Предположительно, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой в Казахстане

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019039-zhiteli-zko-otdali-bolee-500-mln-tenge-i-ostalis-ni-s-chem/