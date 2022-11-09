Задержание бывшего вице-министра Токтабаева прокомментировали в МИИР

Тимур Токтабаев. Фото: сайт МИИР

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали информацию о задержании бывшего вице-министра Тимура Токтабаева. В официальном Telegram-канале ведомства сообщили, что он не работает в МИИР с 2019 года.

"В связи с задержанием бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Тимура Токтабаева МИИР РК отмечает следующее.

Указанное лицо в 2016-2019 годы работало в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Затем, с 5 марта по 17 декабря 2019 года, экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 17 декабря 2019 года, то есть три года назад, Токтабаев уволился из МИИР РК по собственному желанию", – говорится в сообщении МИИР.

Ранее стало известно, что Антикором по результатам совместной с Генпрокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых 7 ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев. С санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтбаева и его близких родственников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996447-zaderzhanie-byvshego-vitse-ministra-toktabaeva-prokommentirovali-v-miir/