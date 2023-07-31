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Дело в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева поступило в суд: в чем его обвиняют

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Тимур Токтабаев
Тимур Токтабаев. Фото: сайт МИИР

Антикор завершил досудебное расследование в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает официальный Telegram-канал ведомства.

"Он обвиняется в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения "Шевченковское" в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы твердых полезных ископаемых (никель и кобальт).

В результате, подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение", - говорится в сообщении.

В Антикоре добавили, что уникальные по своим мировым запасам твердые полезные ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 млн тонн на сумму 5,7 трлн тенге.

Как отметили в ведомстве, в ходе следствия принятыми мерами данное месторождение возвращено в пользу государства.

Генпрокуратурой РК обвиняемый Тимур Токтабаев был предан суду.

Напомним, 7 ноября прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев. С санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтбаева и его близких родственников.

Позже в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали информацию о задержании бывшего вице-министра Тимура Токтабаева.

Добавим, что Тимур Токтабаев работал в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начиная с 2011 года. В 2016 он стал вице-министром. В декабре 2019 Токтабаев был освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030704-antikor-zavershil-rassledovanie-v-otnoshenii-eks-vitse-ministra-toktabaeva/

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