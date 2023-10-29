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Стрельбу открыли на праздновании Хэллоуина в США (видео)

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Человек берет пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Во Флориде на праздновании Хэллоуина неизвестные устроили стрельбу, в результате которой погибли как минимум два человека. Почти 20 человек пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC7Chicago.

Как минимум 2 человека погибли, еще 18 пострадали в результате стрельбы, произошедшей ближе к утру в городе Тампа в штате Флорида на праздновании Хэллоуина.

В полиции рассказали, что конфликт произошел между двумя группами людей около трех часов ночи. Когда началась стрельба, на улице стояли сотни людей. О состоянии раненых пока не сообщается.

Один из подозреваемых, участвовавших в стрельбу, сдался полиции. Стражи порядка предполагают, что подозреваемых было двое.

В соцсетях появились кадры с места происшествия.

Внимание: видео содержат сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, вечером 25 октября в городе Льюистон в США открыли стрельбу. В результате погибли 18 человек. Недавно стало известно, что подозреваемого, 40-летнего мужчину, нашли мертвым.

Добавим, что летом этого года в День независимости США в Вашингтоне неизвестный начал стрелять по людям, сидя во внедорожнике. Пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В конце мая мы писали, что во время мотопробега в честь Дня памяти в американском городе Рэд-Ривер, штат Нью-Мексико, началась стрельба. Погибли по меньшей мере три человека, были другие раненые.

Кроме того, в начале мая восемь человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Техаса. Начальник пожарной службы Аллена Джонатан Бойд сообщил, что в ТЦ были найдены шесть убитых, девять человек доставили в больницу – позже скончались еще двое из них. Подозреваемый был застрелен на месте преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043047-strelbu-otkryli-na-prazdnovanii-hellouina-v-ssha-video/

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