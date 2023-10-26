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Более 20 человек погибли в результате стрельбы в США

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Полицейские в США
Полиция США. Иллюстративное фото: Spencer Platt / Getty Images

Вечером 25 октября в городе Льюистон в США неизвестные открыли стрельбу сразу в трех местах. Сообщается по меньшей мере о 22 погибших и около 60 раненых. О ситуации доложили Байдену.

По данным телеканала Fox News, минимум 22 человека погибли в результате стрельбы в американском городе Льюистон, штат Мэн.

Источники телеканала подтвердили, что стрельбу открыли в трех местах – в баре-ресторане Schemengees, магазине Walmart и в зоне отдыха Sparetime Recreation.

Как сообщает CNN, пострадали по предварительным данным от 50 до 60 человек, однако точное количество пострадавших пока не называется. Людей призвали найти укрытия, а предприятия – временно закрыться.

О происшествии уже доложили президенту США Джо Байдену. Сообщается, что его будут продолжать оперативно информировать об этом деле.

При этом в соцсети X стала распространяться видеозапись задержания подозреваемого.

Напомним, ранее мы писали, что в День независимости США в Вашингтоне неизвестный начал стрелять по людям, сидя во внедорожнике. Пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В конце мая мы рассказывали о том, что во время мотопробега в честь Дня памяти в американском городе Рэд-Ривер, штат Нью-Мексико, началась стрельба. Погибли по меньшей мере три человека, были другие раненые.

Кроме того, в начале мая восемь человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Техаса. Начальник пожарной службы Аллена Джонатан Бойд сообщил, что в ТЦ были найдены шесть убитых, девять человек доставили в больницу – позже скончались еще двое из них.

Подозреваемый был застрелен на месте преступления. Эту информацию подтвердили в полиции.

Еще раньше в том же штате вооруженный злоумышленник открыл огонь по жителям дома, застрелив пятерых человек, в том числе восьмилетнего ребенка. Среди его жертв были также две женщины, которые, по словам полиции, прикрыли своими телами других детей.

Предполагалось, что стрелявший был пьян. Он начал стрельбу возле дома, а когда жители потребовали, чтобы он прекратил огонь, начал стрелять уже в них.

Кроме того, напомним, что в середине апреля казахстанец Олжас Каныбек в Соединенных Штатах Америки едва не стал жертвой грабителей, но дал нападавшим жесткий отпор. Он рассказал свою историю в соцсетях, а позже поделился подробностями о нападении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042528-bolee-20-chelovek-pogibli-v-rezultate-strelby-v-ssha/

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