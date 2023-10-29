Устроившего массовую стрельбу с 18 убитыми нашли мертвым в США

Мужчина, устроивший массовую стрельбу в американском штате, в результате которой погибли 18 человек, был найден полицейскими мертвым, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

40-летнего мужчину, устроившего массовую стрельбу в городе Льюистон (штат Мэн, США), в результате которой погибли 18 человек, нашли мертвым.

Многочисленные источники рассказали телеканалу, что тело Роберта Карда обнаружили недалеко от завода по переработке отходов в районе Лисбон в данном городе. Его автомобиль был оставлен неподалеку от того места, где нашли тело. Предположительно, мужчина выстрелил себе в голову.

Массовая стрельба произошла вечером 25 октября в городе Льюистон в США в месте, где люди играли в боулинг, а также в ресторане.

По информации CNN, подозреваемый в убийстве Роберт Кард – сертифицированный инструктор по огнестрельному оружию и член резерва армии США.

Представители правоохранительных органов ранее рассказали, что мужчина недавно угрожал устроить стрельбу на объекте Национальной гвардии в городе Сако в этом же штате, а также сообщал о психических расстройствах, в том числе о том, что слышит голоса.

Напомним, летом этого года в День независимости США в Вашингтоне неизвестный начал стрелять по людям, сидя во внедорожнике. Пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В конце мая мы писали, что во время мотопробега в честь Дня памяти в американском городе Рэд-Ривер, штат Нью-Мексико, началась стрельба. Погибли по меньшей мере три человека, были другие раненые.

Кроме того, в начале мая восемь человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Техаса. Начальник пожарной службы Аллена Джонатан Бойд сообщил, что в ТЦ были найдены шесть убитых, девять человек доставили в больницу – позже скончались еще двое из них. Подозреваемый был застрелен на месте преступления.