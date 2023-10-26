Верховный суд отменил приговор экс-директору АНПЗ Шухрату Данбаю
Опубликовано:
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила оправдательный приговор в отношении экс-директора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Уголовное дело было решено направить на новое судебное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Атырауского областного суда в ином составе, говорится в постановлении судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан.
А оправдательный приговор суда №2 города Атырау от 25 мая 2023 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 19 июля 2023 года в отношении Шухрата Данбая и Каната Сейдуалиева решено отменить.
"В протесте Генеральный прокурор указывает, что судебные акты подлежат отмене ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильного применения уголовного закона", - говорится в документе.
Также в постановлении говорится, что суд, по словам Генпрокурора, мотивировал оправдательный приговор, вынесенный в мае текущего года, тем, что оборудование установлено и денежные средства выплачены консорциуму до назначения на должность Данбая, сумма учтена при снижении претензионной суммы консорциума, в связи с чем ущерб не причинен. Однако указанные обстоятельства не нашли своего подтверждения.
Дело Шухрата Данбая
В феврале 2019 года Шухрат Данбай возглавил Атырауский НПЗ. До этого он занимал пост управляющего директора по переработке в АО "КазМунайГаз".
Тем не менее летом 2021 года после критики президента Данбая на посту главы АНПЗ сменил Арман Кайрденов.
При этом в феврале 2022 года стало известно, что Шухрата Данбая задержали по подозрению в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд НПЗ. По этому же делу было задержано еще несколько лиц.
Позже Данбая приговорили к 3,5 годам ограничения свободы за превышение должностных полномочий. Тогда сообщалось, что в 2017 году Данбай, будучи главой Павлодарского НХЗ, продал частной компании землю предприятия.
Отмечалось, что при реальной стоимости в 44 млн тенге участок отдали всего за 6 млн. К нему "в довесок" прилагалось еще и здание бывшего узла ввода присадок. А покупателем стал руководитель отдела закупок нефтезавода и советник самого Данбая.
В мае 2023 года экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая оправдали по делу о крупном ущербе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042672-verhovnyy-sud-otmenil-prigovor-eks-direktoru-anpz-shuhratu-danbayu/