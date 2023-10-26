Верховный суд отменил приговор экс-директору АНПЗ Шухрату Данбаю

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила оправдательный приговор в отношении экс-директора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Уголовное дело было решено направить на новое судебное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Атырауского областного суда в ином составе, говорится в постановлении судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан.

А оправдательный приговор суда №2 города Атырау от 25 мая 2023 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 19 июля 2023 года в отношении Шухрата Данбая и Каната Сейдуалиева решено отменить.

"В протесте Генеральный прокурор указывает, что судебные акты подлежат отмене ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильного применения уголовного закона", - говорится в документе.

Также в постановлении говорится, что суд, по словам Генпрокурора, мотивировал оправдательный приговор, вынесенный в мае текущего года, тем, что оборудование установлено и денежные средства выплачены консорциуму до назначения на должность Данбая, сумма учтена при снижении претензионной суммы консорциума, в связи с чем ущерб не причинен. Однако указанные обстоятельства не нашли своего подтверждения.

Дело Шухрата Данбая

В феврале 2019 года Шухрат Данбай возглавил Атырауский НПЗ. До этого он занимал пост управляющего директора по переработке в АО "КазМунайГаз".

Тем не менее летом 2021 года после критики президента Данбая на посту главы АНПЗ сменил Арман Кайрденов.

При этом в феврале 2022 года стало известно, что Шухрата Данбая задержали по подозрению в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд НПЗ. По этому же делу было задержано еще несколько лиц.

Позже Данбая приговорили к 3,5 годам ограничения свободы за превышение должностных полномочий. Тогда сообщалось, что в 2017 году Данбай, будучи главой Павлодарского НХЗ, продал частной компании землю предприятия.

Отмечалось, что при реальной стоимости в 44 млн тенге участок отдали всего за 6 млн. К нему "в довесок" прилагалось еще и здание бывшего узла ввода присадок. А покупателем стал руководитель отдела закупок нефтезавода и советник самого Данбая.

В мае 2023 года экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая оправдали по делу о крупном ущербе.