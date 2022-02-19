Задержан экс-гендиректор Атырауского НПЗ Шухрат Данбай

Шухрат Данбай. Фото: anpz.kz

Появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о задержании экс-гендиректора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая подтвердили в Агентстве РК по финансовому мониторингу. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В АФМ сообщили, что в Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Шухрата Данбая и других лиц.

Их обвиняют по ст.189 ч.4 п.2 УК РК по факту хищения денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд НПЗ.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2019 года сообщалось, что Шухрат Данбай возглавил Атырауский НПЗ. Летом 2021 года его сменили после критики президента.

Также недавно стало известно о задержании гендиректора Павлодарского нефтехимического завода Оспанбека Алсеитова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956913-zaderzhan-eks-gendirektor-atyrauskogo-npz-shuhrat-danbay/