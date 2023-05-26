Экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая оправдали по делу о крупном ущербе

Шухрат Данбай. Фото: anpz.kz

Суд Атырау вынес оправдательный приговор бывшему директору Атырауского НПЗ Шухрату Данбаю. Его обвиняли в причинении крупного ущерба предприятию, передает МИА "Казинформ".

По версии обвинения, Шухрат Данбай подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработки нефти, который был недоработан.

Отмечается, что Данбай якобы достоверно знал, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, но из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование.

"Гособвинитель запросил для подсудимого 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности", – сообщили корреспонденты агентства.

Тем не менее подсудимый свою вину не признал.

В итоге суд постановил оправдать экс-директора АНПЗ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, был оправдан проходивший по этому делу директор департамента закупок завода.

По данным информагентства, гособвинение намерено обжаловать приговор суда первой инстанции.

Напомним, что в феврале 2019 года Шухрат Данбай возглавил Атырауский НПЗ. До этого он занимал пост управляющего директора по переработке в АО "КазМунайГаз".

Тем не менее летом 2021 года после критики президента Данбая на посту главы АНПЗ сменил Арман Кайрденов.

При этом в феврале 2022 года стало известно, что Шухрата Данбая задержали по подозрению в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд НПЗ. По этому же делу было задержано еще несколько лиц.

Спустя год, в этом феврале, Данбая приговорили к 3,5 годам ограничения свободы за превышение должностных полномочий. Тогда сообщалось, что в 2017 году Данбай, будучи главой Павлодарского НХЗ, продал частной компании землю предприятия.

Отмечалось, что при реальной стоимости в 44 млн тенге участок отдали всего за 6 млн. К нему "в довесок" прилагалось еще и здание бывшего узла ввода присадок. А покупателем стал руководитель отдела закупок нефтезавода и советник самого Данбая.

Как сообщается на официальном сайте предприятия, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО "АНПЗ") – это один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022195-eks-direktora-anpz-shuhrata-danbaya-opravdali-po-delu-o-krupnom-uscherbe/