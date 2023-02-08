Экс-директору нефтехимзавода Шухрату Данбаю вынесли приговор

Шухрат Данбай. Фото: anpz.kz

Шухрата Данбая, возглавлявшего в разные годы Павлодарский НХЗ и Атырауский НПЗ, приговорили к 3,5 годам ограничения свободы за превышение должностных полномочий, передает телеканал "Астана".

Как рассказали телеканалу в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области, в 2017 году Данбай, будучи главой Павлодарского НХЗ, продал частной компании землю предприятия.

При реальной стоимости в 44 млн тенге участок отдали всего за 6 млн. К нему "в довесок" прилагалось еще и здание бывшего узла ввода присадок. А покупателем стал руководитель отдела закупок нефтезавода и советник самого Данбая.

В результате махинаций с передачей функций по дозированию и вводу присадок снизилось качество дизтоплива, а цена на него выросла, считают следователи.

"Руководство ПНХЗ в лице Данбая, Алсеитова, Атакулова путем необоснованного заключения договоров между ПНХЗ и "Ертiс НефтеСервис" организовали мнимую конкурентную среду при проведении тендеров.

С января 2018 года по февраль 2022 года ПНХЗ необоснованно выплатил в адрес "Ертiс НефтеСервис" 753 млн тенге за оказание услуг по дозированию и вводу присадок в дизельное топливо", – сообщил и.о. руководителя второго оперативного управления ДЭР по Павлодарской области Серик Муслимов.

Главный фигурант и его подельники полностью признали вину и возместили ущерб, уточняет телеканал.

Однако это не единственное дело в отношении Данбая. Его также подозревают в хищениях в особо крупном размере на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, который он возглавлял с 2019 по 2021 год. По этому делу экс-директору предприятия грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Шухрата Данбая задержали в феврале 2022 года. Его обвинили в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.

За несколько дней до этого был задержан гендиректор Павлодарского нефтехимического завода Оспанбек Алсеитов. Его заподозрили в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

К слову, Шухрат Данбай возглавлял Атырауский НПЗ с 2019 по 2021 год и был снят с должности после критики Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008476-eks-direktoru-neftehimzavoda-shuhratu-danbayu-vynesli-prigovor/