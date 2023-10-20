Суд над задержанной в Дубае экс-учредителем "Оператор РОП" начался в Астане
Опубликовано:
В Астане началось главное судебное разбирательство (ГСР) по делу Шнар Муктаровой – экс-учредителя ТОО "Оператор РОП", экстрадированной из ОАЭ при содействии Интерпола, передает корреспондент NUR.KZ.
В июле в суде Астаны уже вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" – руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который пособничал им – все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7-ми лет.
При вынесении приговора судья сообщил и о роли в деле Муктаровой, которая на тот момент находилась в розыске – по словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.
После поимки Муктаровой в Дубай совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны сегодня начал по ней отдельное рассмотрение дела:
– по статье 28 части 3 УК РК – создание преступной группы либо руководство ею,
– по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК – присвоение или растрата чужого имущества.
Согласно ходатайству адвоката Мукановой, съемка фото и видео на процессе по ее делу запрещена.
В суде сторона защиты Муктаровой заявила о ее готовности заключить процессуальное соглашение и погасить нанесенный ущерб. Судья предоставил время сторонам для переговоров и назначил следующее заседание на 27 октября.
Напомним, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.
Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований.
В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева не допрашивалась по делу "Оператора РОП".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041863-sud-nad-zaderzhannoy-v-dubay-eks-uchreditelem-operator-rop-nachalsya-v-astane/