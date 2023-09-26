Допускают много нарушений: переполненную мопедами штрафстоянку сняли на видео в Алматы
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Кадры со штрафстоянки, которая переполнена мопедами, показали очевидцы в Алматы. В полиции города пояснили, что мопедисты часто нарушают ПДД, передает корреспондент NUR.KZ.
Ролик появился в паблике kris.p.original в Instagram. Автор сообщил, что он был снят в Алматы, а также попросил пользователей выразить мнение касательно увиденного.
Многие подписчики в комментариях пожаловались на то, что мопедисты не соблюдают правила дорожного движения, подвергая опасности других.
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что водители мопедов допускают очень много нарушений.
По данным полиции, за восемь месяцев текущего года с участием мопедов в Алматы произошло 223 ДТП - 8 человек погибли, 240 получили различные травмы.
"Это очень плохая статистика. Поэтому большая часть этих мопедов водворяются силами патрульной полиции на специализированную штрафную стоянку", - пояснили в ДП города.
Отметим, накануне в южной столице произошло смертельное ДТП с участием мопеда - водитель самосвала допустил столкновение с мопедом под управлением несовершеннолетнего гражданина 2006 года рождения. Подросток погиб.
Борьба с нарушителями на самокатах и мопедах
Напомним, в мае депутаты мажилиса приняли проект закона, которым вводится ряд ограничений для водителей электросамокатов и мопедов.
После одобрения законопроекта мажилисом казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях. Согласны с ними были не все.
Некоторые критиковали правило о необходимости шлема и светоотражательных элементов, другие - скоростные ограничения и предложения о езде по автобусным полосам.
При этом пешеходы поддержали возможные ограничения для электросамокатов.
Позже свое мнение высказывали эксперты и представители компаний по прокату электросамокатов.
Подробнее почитать о правилах для самокатчиков и мопедистов и штрафах за их нарушение можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038118-dopuskayut-mnogo-narusheniy-perepolnennuyu-mopedami-shtrafstoyanku-snyali-na-video-v-almaty/