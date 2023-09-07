Как минимум 15 людей в Алматы доверились лжериелтору и пожалели об этом

Жителя Шымкента подозревают в обмане. По версии полиции, он мог размещать в интернете фейковые объявления об аренде квартир в Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Фейковые объявления об аренде квартир в Алматы распространяли в интернете. Подозреваемым оказался 25-летний житель Шымкента.

"На самом деле недвижимости у фигуранта не было, риелторскими услугами он не занимается. Корыстной целью промысла стала жажда легкой наживы. На данном этапе следствия установлена его причастность к 15 аналогичным эпизодам", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Подозреваемого гражданина Т. взяли под стражу. При этом полиция не исключает других преступлений с возможным его участием, поэтому призывает других потерпевших, которые могли опознать его, связаться с полицейскими по телефонам:

+7 705 555 77 63;

+7 778 591 91 35.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее житель Алматы заплатил деньги за то, чтобы получить жилье по госпрограмме, но был обманут. Подозреваемой оказалась женщина, по версии полиции – выдававшая себя за сотрудника правоохранительного блока.

Напомним, в декабре прошлого года 18-летнего жителя Актобе заподозрили в обмане жителей Алматы. Как рассказали в полиции, он предлагал людям несуществующие квартиры с хорошим ремонтом по низкой цене. Почти такая же история позже произошла и в Астане.

В конце апреля осужденный житель столицы, еще не отсидевший до конца свой срок, вновь предстал перед судом. Его обвинили в сдаче несуществующих квартир.

В конце августа нескольких астанчан обманули таким же образом: потерпевшие вносили предоплату за квартиры по цене ниже рыночной, которых не существовало.