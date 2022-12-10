Несуществующие квартиры с хорошим ремонтом по низкой цене сдавали алматинцам

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Несуществующие квартиры сдавали в Алматы. Подозреваемого в мошенничестве задержали. Оказалось, что ему всего 18 лет. Он из Актобе, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как отметил заместитель начальника УП Алмалинского района Владимир Решетников, несмотря на столь юный возраст, парень оказался "предприимчивым". Его подозревают в обмане людей с использованием интернета.

"Схема была такова: на сайте размещал объявления о сдаче в наем квартиры с хорошим ремонтом по низкой цене. Заинтересовавшимся молодой человек сообщал реквизиты банковской карты и просил оплатить задаток", - поделился Владимир Решетников.

По данным стражей порядка, на преступную уловку попались как минимум 5 человек, которые официально обратились в полицию.

18-летнего подозреваемого задержали. В ходе обыска по месту жительства были изъяты 45 сим-карт, которые он использовал. Сейчас парня проверяют на причастность к другим преступлениям.

Всех, кто еще мог пострадать от действий молодого человека, правоохранители попросили звонить по телефонам: 8 705 555 77 69, 8 775 747 77 78, 8 778 481 19 00, 8 708 707 92 02.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000987-nesuschestvuyuschie-kvartiry-s-horoshim-remontom-po-nizkoy-tsene-sdavali-almatintsam/