"Представилась правоохранителем": алматинец хотел получить жилье по госпрограмме и остался без денег

Мужчина. Иллюстративное фото: lolostock / Getty Images

В Алматы задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она обманула горожанина, обещая жилье по госпрограмме, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Заявление от потерпевшего получили сотрудники полиции Алатауского района Алматы. Вскоре была установлена подозреваемая.

"Гражданка О. 1989 года рождения за денежное вознаграждение обещала помочь в получении жилья по государственной программе. Женщина представилась сотрудником правоохранительного блока и заверила, что имеет возможность оказать содействие будущему новоселу.

На данном этапе расследования пока установлен один аналогичный эпизод, не исключаем серийный характер преступного промысла. В этом направлении работа продолжается. Подозреваемая водворена в ИВС", – рассказал начальник управления полиции Алатауского района Есен Искаков.

Полицейские также опубликовали фотографию подозреваемой и попросили алматинцев, пострадавших от ее действий, обратиться по следующим номерам телефонов: 8 (727) 227 55 01; 227 55 02; 8 775 222 24 51.

Подозреваемая. Фото: polisia.kz

Также в полиции добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Напомним, в феврале прошлого года полицейские задержали в Алматы подозреваемую в мошенничестве. Сообщалось, что женщина выдавала себя за мужчину и предлагала помощь в получении образовательных грантов, а также оформлении льготного жилья.

В августе 2022 года мы писали, что в Алматы завершилось досудебное расследование в отношении группы мужчин. Подозреваемые, как предполагали следователи, под видом работников контролирующих органов вымогали деньги у предпринимателей.

В феврале этого года алматинцев предупредили о мошенниках, которые начали выдавать себя за сотрудников департамента юстиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033607-predstavilas-pravoohranitelem-almatinets-hotel-poluchit-zhile-po-gosprogramme-i-ostalsya-bez-deneg/