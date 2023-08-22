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Астанчане внесли предоплату за несуществующие квартиры по цене ниже рыночной

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Женщина держит в руках ключи от квартиры
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительницу Шымкента подозревают в мошенничестве и обмане как минимум семи жителей столицы, которые хотели снять жилье по выгодной цене, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

26-летняя жительница Шымкента подозревается в обмане жителей столицы. Ее личность была установлена полицейскими УП района Алматы.

"В ходе досудебного расследования установлено, что девушка размещала на сайте объявления об аренде несуществующих квартир в столице со стоимостью ниже рыночной.

Под предлогом срочности и большого количества желающих снять квартиры, она предлагала потерпевшим перевести предоплату посредством мобильного банкинга в размере от 10 до 50 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

В полицию обратилось 7 жертв, среди них – 40-летняя астанчанка, которая перевела 50 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. В настоящее время устанавливаются остальные потерпевшие.

В статье 190 УК приводится определение мошенничеству – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

При этом у лица могут конфисковать имущество, а также лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033473-astanchane-vnesli-predoplatu-za-nesuschestvuyuschie-kvartiry-po-tsene-nizhe-rynochnoy/

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