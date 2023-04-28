Астанчанин, находясь в местах лишения свободы, сдавал несуществующие квартиры
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Уже осужденный житель Астаны, еще не отсидев свой срок, вновь предстал перед судом. Его признали виновным в совершении мошенничества и мелкого хищения, сообщается на официальном сайте горсуда.
Дело рассматривал суд №2 Алматинского района Астаны.
Согласно материалам суда, гражданин Ш., будучи осужденным за совершение особо тяжкого преступления и отбывая наказание в местах лишения свободы, совершил мошенничество.
Заявляется, что мужчина выложил ложное объявление на сайте krisha.kz о сдаче в аренду жилья, не имея на то возможности. На уловку мошенника повелись 5 человек - сумма ущерба составила 305 тыс. тенге.
Осужденный свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся.
Приговором суда Ш. признан виновным в совершении мелкого хищения с назначением наказания в виде штрафа в размере 122 520 тенге.
По факту совершения мошенничества по совокупности приговоров частично присоединено неотбытое наказание по приговору суда от 2 декабря 2015 года, окончательно назначено Ш. наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Ранее эксперты портала krisha.kz рассказали, как не потерять время и деньги при аренде квартиры.
Есть самое главное правило: при аренде жилья ни при каких условиях не переводите деньги заранее! Даже небольшие суммы.
Как распознать объявление от информационщика или мошенника
- Цена на 30-40% ниже, чем в аналогичных вариантах. Например, если большинство похожих объектов сдают за 200 тыс. тенге, информационщики и мошенники предлагают за 130 тыс.
- Как правило, это 1-2-комнатные квартиры в центре города или в районах с большим спросом, например, возле вузов - для привлечения студентов.
- Фотографии очень красивые, но маленькие или обрезанные. Могут быть скачанные из интернета.
- Минимум информации, только общие фразы, ничего, что демонстрировало бы позицию собственника, его требования к арендатору.
Как выглядит правильная сделка
С хозяином:
- Находите вариант, звоните арендодателю.
- Встречаетесь с ним, проверяете документы.
- Если все в порядке, заключаете договор аренды, вносите платеж.
Через риелтора:
- Подписываете договор с риелтором. Он подбирает варианты. Выбираете подходящий.
- Встречаетесь там вместе с хозяином и риелтором. Заполняете акт просмотра для чистоты сделки.
- Проверяете вместе с риелтором документы владельца и на жилье. Хотя риелтор должен заранее убедиться, что арендодатель - действительно собственник квартиры, и проверить документы на жилье.
- Если все в порядке, подписываете договор аренды. Отдаете хозяину арендную плату. Заселяетесь.
- Оплата услуг риелтора - только после заселения. Комиссия - 20-30 % от стоимости аренды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018645-astanchanin-nahodyas-v-mestah-lisheniya-svobody-sdaval-nesuschestvuyuschie-kvartiry/