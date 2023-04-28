Астанчанин, находясь в местах лишения свободы, сдавал несуществующие квартиры

Тюрьма. Иллюстративное фото: Rizky Panuntun / Getty Images

Уже осужденный житель Астаны, еще не отсидев свой срок, вновь предстал перед судом. Его признали виновным в совершении мошенничества и мелкого хищения, сообщается на официальном сайте горсуда.

Дело рассматривал суд №2 Алматинского района Астаны.

Согласно материалам суда, гражданин Ш., будучи осужденным за совершение особо тяжкого преступления и отбывая наказание в местах лишения свободы, совершил мошенничество.

Заявляется, что мужчина выложил ложное объявление на сайте krisha.kz о сдаче в аренду жилья, не имея на то возможности. На уловку мошенника повелись 5 человек - сумма ущерба составила 305 тыс. тенге.

Осужденный свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

Приговором суда Ш. признан виновным в совершении мелкого хищения с назначением наказания в виде штрафа в размере 122 520 тенге.

По факту совершения мошенничества по совокупности приговоров частично присоединено неотбытое наказание по приговору суда от 2 декабря 2015 года, окончательно назначено Ш. наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Ранее эксперты портала krisha.kz рассказали, как не потерять время и деньги при аренде квартиры.

Есть самое главное правило: при аренде жилья ни при каких условиях не переводите деньги заранее! Даже небольшие суммы.

Как распознать объявление от информационщика или мошенника

Цена на 30-40% ниже, чем в аналогичных вариантах. Например, если большинство похожих объектов сдают за 200 тыс. тенге, информационщики и мошенники предлагают за 130 тыс.

Как правило, это 1-2-комнатные квартиры в центре города или в районах с большим спросом, например, возле вузов - для привлечения студентов.

Фотографии очень красивые, но маленькие или обрезанные. Могут быть скачанные из интернета.

Минимум информации, только общие фразы, ничего, что демонстрировало бы позицию собственника, его требования к арендатору.

Как выглядит правильная сделка

С хозяином:

Находите вариант, звоните арендодателю. Встречаетесь с ним, проверяете документы. Если все в порядке, заключаете договор аренды, вносите платеж.

Через риелтора:

Подписываете договор с риелтором. Он подбирает варианты. Выбираете подходящий. Встречаетесь там вместе с хозяином и риелтором. Заполняете акт просмотра для чистоты сделки. Проверяете вместе с риелтором документы владельца и на жилье. Хотя риелтор должен заранее убедиться, что арендодатель - действительно собственник квартиры, и проверить документы на жилье. Если все в порядке, подписываете договор аренды. Отдаете хозяину арендную плату. Заселяетесь. Оплата услуг риелтора - только после заселения. Комиссия - 20-30 % от стоимости аренды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018645-astanchanin-nahodyas-v-mestah-lisheniya-svobody-sdaval-nesuschestvuyuschie-kvartiry/