Несуществующие квартиры сдавали в Астане. Подозреваемых задержали

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Стражи порядка задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве, которые, предположительно, размещали объявление на сайтах и сдавали в аренду несуществующие квартиры в Астане, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские установили и пресекли деятельность предполагаемой преступной группы из числа ранее судимых лиц.

По версии следствия, задержанные размещали на интернет-площадках ложные объявления о сдаче в аренду квартир.

Во время обыска у подозреваемых были изъяты вещественные доказательства. Полицейские также установили причастность задержанных к совершению ряда интернет-мошенничеств в отношении казахстанцев. Кроме того, следствие устанавливает причастность подозреваемых и к другим аналогичным преступлениям.

Ранее акмолинец поддался на манипуляции звонившего ему человека и в итоге потерял около 5 млн тенге. Причем мужчина заявил, что был осведомлен о схемах мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003784-nesuschestvuyuschie-kvartiry-sdavali-v-astane-podozrevaemyh-zaderzhali/