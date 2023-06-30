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Задержан предполагаемый организатор финпирамиды Qnet

Опубликовано:

Задержание в Кызылординской области
Задержание. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Кызылординской области проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet. Об этом сообщает сегодня Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 годы создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой были вовлечены 38 потерпевших. Сумма нанесенного материального ущерба составила свыше 46 млн тенге, отметили в АФМ.

В ведомстве сообщили, что судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до 2-х месяцев.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия иную информацию в АФМ не разглашают.

Дело в отношении Qnet

Еще в 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагавшую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

Так, было начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области. Зарегистрировано уголовное дело в ДП Алматы по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Расследования проводили и в Актобе, и в Костанайской области, и в других регионах Казахстана.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере; 

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026927-zaderzhan-predpolagaemyy-organizator-finpiramidy-qnet/

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