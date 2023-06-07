АФМ прекратило расследование в отношении главы филиала Qnet в Костанайской области

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Окончено уголовное дело в отношении руководителя Qnet LTD в Костанайской области по факту создания финпирамиды, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Дело в отношении Qnet расследовали по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, однако областной департамент АФМ прекратил его.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемая открыла офис в Костанае для привлечения граждан в финпирамиду Qnet LTD и осуществляла активную рекламу легкого дохода. В итоге жертвами преступных действий стали более 30 человек.

"В ходе расследования уголовного дела подозреваемой возмещен ущерб потерпевшим в полном объеме, в сумме более 36,5 млн тенге, в связи с чем расследование прекращено за примирением сторон", - говорится в сообщении.

Дело в отношении Qnet

В 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае выяснилось, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от компании Qnet. В отношении компании было зарегистрировано уголовное дело.

В марте текущего года сообщилось о задержании предполагаемого организатора финпирамиды. Подозреваемый был задержан в Астане. После его поместили под стражу, согласно санкции суда.

Стоит отметить, что финансовая пирамида, по информации на сайте "Электронного правительства", - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023719-afm-prekratilo-rassledovanie-v-otnoshenii-glavy-filiala-qnet-v-kostanayskoy-oblasti/