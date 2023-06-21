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И.о главы инспекции транспортного контроля создал ОПГ в Астане: вынесен приговор

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Судебный молоток лежит на столе
Суд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Столичным специализированным межрайонным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении ОПГ в сфере транспортного контроля, передает официальный Telegram-канал Антикора.

По информации ведомства, приговором суда исполнявший обязанности руководителя Инспекции транспортного контроля по городу Астана Кудайбергенов К. и его сообщница Шумбасова Б. осуждены на 10 лет лишения свободы.

"Оба обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, подделке диагностических карт и внесении ложных сведений в информационную систему о прохождении технического осмотра", - говорится в сообщении.

В Антикоре добавили, что другие 13 участников ОПГ осуждены на 5 лет лишения свободы, еще 4 лица приговорены к 2 годам ограничения свободы.

"Также приговором суда признаны виновными в получении взяток другие должностные лица. Всего ОПГ незаконно зарегистрировала порядка 350 тысяч автотранспортных средств", - добавили в ведомстве.

Напомним, в начале декабря прошлого года Антикор сообщал о задержании участников ОПГ, занимавшейся нелегальной постановкой на регистрационный учет авто, ввезенных из-за рубежа.

В ведомстве заявляли, что в ОПГ, помимо прочих, входили также глава спецЦОНа Астаны и четверо полицейских. По данным ведомства, с января 2022-го ОПГ зарегистрировала 486 автомобилей. Стоимость услуги составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге за один автомобиль.

Ущерб государству оценили в 1,4 млрд тенге.

В мае текущего года сообщалось, что Антикор завершил расследование по данному факту.

В начале июня полиция Алматы пресекла преступную схему регистрации авто из Южной Кореи, в деле фигурируют сотрудники спецЦОНа. Стражами порядка установлены 250 машин, зарегистрированных по поддельным документам, предварительный ущерб составил более 340 млн тенге.

На этой неделе в нескольких регионах Казахстана стражи порядка задержали подозреваемых в незаконной постановке на учет авто, ввезенных из-за рубежа. По предварительным данным, общая сумма ущерба государству составила примерно 500 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025706-osuzhdeny-uchastniki-opg-v-sfere-transportnogo-kontrolya-astany/

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