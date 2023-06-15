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30 лет независимости Казахстана

Отомстила за задержку рейса: алматинка сообщила о бомбе в сумке в аэропорту Караганды

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Чемодан стоит в пустом зале
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

52-летнюю пассажирку, которая пошутила о бомбе в сумке, сняли с рейса в аэропорту Караганды. Об этом сообщается на официальном сайте Антитеррористического центра РК.

По информации Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сообщение о происшествии поступило на номер "102" от дежурной службы полиции станции "Караганда – Сортировочная". В ответ на это была мобилизована группа для первичного реагирования на инцидент.

Отмечается, что поводом для звонка послужило недопущение к рейсу.

"В ходе оперативных работ гостья из южной столицы сразу призналась, что таким образом попыталась пошутить в отместку за опоздание рейса авиакомпании Fly Arystan по маршруту "Караганда – Алматы", – говорится в сообщении.

Сейчас на женщину заведено уголовное дело по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В то время как ее рейс продолжил свой путь, шутницу доставили в полицейский участок.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В середине мая учеников школы №25 в Алматы эвакуировали из здания из-за сообщения о заложенной бомбе.

Позднее был дан отбой – информация не подтвердилась, взрывное устройство не было обнаружено.

Чуть больше чем через неделю еще несколько школ южной столицы получили сообщения о бомбах.

Также в начале этого года 58-летний житель Павлодара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе на детской площадке. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.

Отметим, что в Казахстане участились случаи лжетерроризма. В январе Генпрокуратура сообщала, что за 2022 год было возбуждено 181 уголовное дело по этой статье, еще 25 человек были осуждены за ложные сообщения о терроризме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024966-otomstila-za-zaderzhku-reysa-almatinka-soobschila-o-bombe-v-sumke-v-aeroportu-karagandy/

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