Детей эвакуировали из-за сообщения о бомбе в школе в Алматы

Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Учеников школы №25 эвакуировали из здания из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Алматы.

Как рассказали в полиции, оперативно-экстренные службы проверяли здание общеобразовательной школы №25, расположенной в Алмалинском районе города Алматы.

"В рамках мер первичного реагирования проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск возможного взрывного устройства, подключены саперные подразделения и произведена эвакуация", - заявила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Также она сообщила, что позднее, в 12:21, был дан отбой - информация не подтвердилась, взрывное устройство не было обнаружено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020750-detey-evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-bombe-v-shkole-v-almaty/