"Я хотел просто пошутить": жителя Павлодара осудили за ложное сообщение о бомбе

Детская площадка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

58-летний житель Павлодара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе на детской площадке. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Я хотел просто пошутить, набрал "112" и сказал, что заложена бомба. Теперь я понимаю, что так шутить нельзя, за это дают срок. Сам не понимаю, зачем я позвонил. Я не думал, что за такую шутку могут посадить, у меня не было плохих намерений", – рассказал осужденный

После сообщения о минировании на место прибыли экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию. Взрывное устройство не было обнаружено.

"В настоящее время техника позволяет установить звонившего человека, а санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Как правило, ложные звонки совершаются без каких-то определенных целей либо от безделья, либо под влиянием алкоголя. При этом мало кто задумывается о том, насколько серьезны последствия ложных вызовов", – пояснил заместитель начальника учреждения Арыстан Мукашев.

Отмечается, что павлодарец уже как полгода отбывает наказание в колонии минимальной безопасности № 44 ДУИС по Павлодарской области.

Ранее в декабре прошлого года в центре Алматы экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о возможном минировании школы. В ДП города сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.

В том же месяце в дежурную часть отдела полиции Сатпаева от неизвестного лица поступило сообщение о якобы готовящемся взрыве теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Полицейские, прибывшие на территорию ТЭЦ, задержали 27-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он дал признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005878-ya-hotel-prosto-poshutit-zhitelya-pavlodara-osudili-za-lozhnoe-soobschenie-o-bombe/