Водителя авто с иностранными номерами и со штрафами свыше 2 млн тенге задержали в Алматы

Задержанное авто. Фото: polisia.kz

В Алматы стражи порядка задержали водителя авто с иностранными номерами, нарушившего ПДД на сумму более чем 2 млн тенге. Об этом сегодня сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, автомобиль марки Audi зарегистрирован в России.

Согласно сведениям автоматизированных программных комплексов, водитель данной машины за непродолжительное время 92 раза нарушил правила дорожного движения. Общая сумма штрафа составила 2 млн 289 тысяч 306 тенге.

"Все указанные нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Чаще всего горе–водитель нарушал скоростной режим. Вычислить и задержать его удалось с помощью автоматизированной системы "Қорғау – Опасный водитель", – рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

Он добавил, что с начала года комплекс "Қорғау" на дорогах мегаполиса выявил 3 тысячи 501 правонарушение.

Также, по словам Узабаева, накануне на дорогах Алматы также были задержаны еще две машины с иностранным учетом, водители которых допустили правонарушения на сумму не менее 800 тысяч тенге каждый. Их автотранспорт полицейское тоже водворили на специализированную штрафную стоянку.

Легализация иностранных авто в Казахстане

Напомним, 23 января текущего года в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, которая продлится до 1 июля 2023 года.

Сообщалось, что в этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по льготным правилам, то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

В феврале в МВД заявили, что праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию. Большое количество таких автомобилей выявили в процессе легализации.

В марте МВД Казахстана предложило легализовать автомобили без техпаспорта и ПТС. Тогда же в ведомстве сообщили, что готовятся изменения в отношении так называемых машин-конструкторов и тех, что завозятся под видом запасных частей.

По данным министерства, если нет сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и оно не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за первичную государственную регистрацию.

Подчеркивалось, что такие транспортные средства будут подлежать эксплуатации только на территории Казахстана, и изменение права собственности на них не будет допускаться. В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства будет соответствующая запись.

А в мае стало известно, что в Казахстане теперь можно легализовать так называемые автомобили-конструкторы – правительство приняло соответствующее постановление. Легализация машин такого типа началась с 22 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023934-voditelya-avto-s-inostrannymi-nomerami-i-so-shtrafami-svyshe-2-mln-tenge-zaderzhali-v-almaty/