Подробности по делу о захвате власти озвучил ГКНБ Кыргызстана (видео)

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: t.me/koroche_kg

В ГКНБ Кыргызстана сообщили, что задержали подозреваемых в подготовке предполагаемых массовых беспорядков и возможного последующего захвата власти, передает 24.kg.

Уточняется, что на основе полученной информации и собранных аудио- и видеоматериалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен комплекс специальных следственных действий, санкционированных судом.

"Эта преступная группа на протяжении года целенаправленно привлекала в свои ряды сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан по всей стране. Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш" Н.Р.С.

Под ее руководством регулярно проводили встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти", – рассказали в ведомстве.

По данным ГКНБ, в организованную группу привлекли более 100 человек из различных слоев общества и регионов Кыргызстана, между которыми четко распределяли роли с конкретными заданиями.

Задержанные. Фото: ГКНБ КР / 24.kg

"Есть информация, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников денег для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам.

Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию", – сообщили в госкомитете.

Отмечается, что в ГКНБ было доставлено более 30 предполагаемых участников группы.

"Задержаны Н.Р.С. и ее основные сподвижники Н.Р.С., И.Г.С., М.А.Ж. и Д.Т.А., которые дали признательные показания. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ", – добавили в ведомстве.

Задержанные. Фото: ГКНБ КР / 24.kg

Напомним, ранее СМИ Кыргызстана сообщали о готовившемся госперевороте и задержаниях.

Сообщалось, что сотрудники ГКНБ массово задержали предполагаемых участников возможного государственного переворота.

"По их данным, группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно", – говорилось в сообщении.

Напомним, в ноябре 2021 года Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана совместно с Министерством внутренних дел (МВД) пресекли попытку насильственного захвата власти на территории страны.

Тогда сообщалось, что группа действовала под руководством депутатов Жогорку Кенеша и других "деструктивно настроенных" чиновников.

Добавим, что в 2021 году, после того, как Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента в результате протестов, в Кыргызстане состоялись досрочные президентские выборы, по итогам которых победил Садыр Жапаров.

В марте того же года в центре Бишкека прошел митинг против новой конституции. СМИ сообщали, что в новом проекте конституции полномочия президента более усилены, а премьер-министра – ослаблены: кабинет министров будет возглавлять руководитель администрации главы государства.

Однако уже в мае Садыр Жапаров подписал новую конституцию Кыргызстана.

А в октябре президент Кыргызстана отправил правительство в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023543-podrobnosti-po-delu-o-zahvate-vlasti-ozvuchil-gknb-kyrgyzstana/