Попытку захвата власти пресекли в Кыргызстане

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Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана совместно с Министерством внутренних дел (МВД) пресекли попытку насильственного захвата власти на территории страны, передает Sputnik Кыргызстан.

О группировке, которая планировала организовать дестабилизацию обстановки, чтобы захватить власть, сотрудники МВД Кыргызстана узнали в ходе работ по обеспечению безопасности перед выборами в парламент.

"Были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти", ­– говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета национальной безопасности КР.

Отмечается, что группа действовала под руководством депутатов Жогорку Кенеша и других "деструктивно настроенных" чиновников.

"Установлено, что после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории Бишкека с дальнейшим насильственным захватом власти", – отметили в пресс-службе.

Как сообщает издание, группа набирала агрессивно настроенных молодых людей, которые впоследствии должны были организовать протесты.

Правоохранительные органы провели обыски по местам жительства и в офисах активных участников, в результате которых они нашли документы, подтверждающие подготовку к преступлению, огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства.

В итоге были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 15 членов преступной группы.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944121-popytku-zahvata-vlasti-presekli-v-kyrgyzstane/