СМИ Кыргызстана сообщили о готовившемся госперевороте и задержаниях (видео)

Задержание. Кадр из видео: YouTube/Kaktus media

В Кыргызстане сотрудники ГКНБ провели массовые задержания предполагаемых участников возможного государственного переворота, об этом сегодня сообщили кыргызстанские СМИ.

Источники 24.kg сообщили, что сотрудники ГКНБ массово задержали предполагаемых участников возможного государственного переворота.

"По их данным, группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно", – пишет издание.

Как сообщает Kaktus media со ссылкой на источники, "на данный момент известно, что группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем", "задерживают всех активных участников".

Напомним, в ноябре 2021 года Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана совместно с Министерством внутренних дел (МВД) пресекли попытку насильственного захвата власти на территории страны.

Тогда сообщалось, что группа действовала под руководством депутатов Жогорку Кенеша и других "деструктивно настроенных" чиновников.

Добавим, что в 2021 году после того, как Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента в результате протестов, в Кыргызстане состоялись досрочные президентские выборы, по итогам которых победил Садыр Жапаров.

В марте того же года в центре Бишкека прошел митинг против новой конституции. СМИ сообщали, что в новом проекте конституции полномочия президента более усилены, а премьер-министра – ослаблены: кабинет министров будет возглавлять руководитель администрации главы государства.

Однако уже в мае Садыр Жапаров подписал новую конституцию Кыргызстана.

А в октябре президент Кыргызстана отправил правительство в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023387-kyrgyzstanskie-smi-soobschili-o-gotovivshemsya-gosperevorote-i-zaderzhaniyah-video/