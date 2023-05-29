Антикор завершил расследование по делу генерал-майора Берика Билялова

Берик Билялов. Фото: пресс-служба МВД РК

Антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования в отношении генерал-майора полиции Берика Билялова. Об этом говорится в официальном Telegram-канале службы.

"Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении генерал-майора полиции Билялова Б. С., который в 2021 году путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела", – говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта.

При этом в соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, что о задержании генерал-майора Серика Билялова в Северо-Казахстанской области стало известно в конце февраля этого года. До своего задержания он несколько месяцев был исполняющим обязанности начальника Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) области.

К слову, пост и. о. главы ДУИС СКО Билялов занял в ноябре 2022 года после того, как в колонии один осужденный убил другого. До него пост начальника ДУИС области занимал Рустан Ахметжанов, которого освободили от этой должности.

В МВД сообщили, что досудебное расследование в отношении Билялова началось после поступившего в январе 2023 года заявления о завладении им в 2021 году денежными средствами обманным путем.

В марте глава МВД Марат Ахметжанов рассказал, что дело Билялова для объективности передали в Антикоррупционную службу.

"Два года назад он у кого-то занимал (деньги – прим. ред.). Сейчас Департамент собственной безопасности МВД по обращению заявителя, который говорит, что средства он (Билялов – прим. ред.) еще не вернул, для объективности передал (дело – прим. ред.) в Антикоррупционную службу", – сообщил журналистам министр Ахметжанов.

По информации на портале ИПС "Параграф", Билялов Берик Султангазиевич родился 3 августа 1963 года в Северо-Казахстанской области.

Трудовой путь начинал с 1990-го года с должности участкового инспектора милиции, оперуполномоченного Соколовского районного ОВД.

С 2010 по 2011 год занимал пост председателя Комитета криминальной полиции МВД РК.

Затем был полномочным представителем МВД в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории СНГ, начальником Штаба-департамента МВД, главой департамента внутренних дел СКО.

В 2019 году был назначен главой ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022430-antikor-zavershil-rassledovanie-po-delu-general-mayora-berika-bilyalova/