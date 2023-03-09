Задержание генерал-майора Берика Билялова: глава МВД озвучил новые подробности

Берик Билялов. Фото: пресс-служба МВД РК

Глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах сената рассказал, по какому факту начато досудебное расследование в отношении бывшего врио начальника ДУИС СКО Берика Билялова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Два года назад он у кого-то занимал (деньги – прим. ред.). Сейчас Департамент собственной безопасности МВД по обращению заявителя, который говорит, что средства он (Билялов – прим. ред.) еще не вернул, для объективности передал (дело – прим. ред.) в Антикоррупционную службу", – сообщил журналистам министр Ахметжанов.

Напомним, что генерал-майора Берика Билялова задержали в Северо-Казахстанской области в конце февраля. В КУИС тогда подтвердили, что он действительно задержан, однако добавили, что на момент задержания он уже не числился в рядах комитета уголовно-исполнительной системы.

Позже в МВД сообщили, что досудебное расследование в отношении Берика Билялова было начато Департаментом собственной безопасности МВД РК после поступившего в январе 2023 года заявления о завладении в 2021 году денежными средствами обманным путем.

Как сообщается на портале ИПС "Параграф", 59-летний Берик Султангазиевич Билялов имеет звание генерал-майора полиции.

В разные годы он работал участковым инспектором полиции, занимал руководящие должности в УВД, ДВД Северо-Казахстанской области, возглавлял Комитет криминальной полиции МВД и штаб-департамент МВД РК.

Также Билялов являлся полномочным представителем МВД РК в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории СНГ.

С 2014 по 2019 год был начальником полиции СКО, а в 2019 году его назначили начальником полиции Акмолинской области.

При этом от данной должности Берик Билялов был отстранен после того, как в 2019 году КНБ задержал его заместителя и главу управления финансового обеспечения, подозреваемых в коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012249-zaderzhanie-general-mayora-berika-bilyalova-glava-mvd-ozvuchil-novye-podrobnosti/